KÖDITZ, LKR. HOF. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten sich bislang Unbekannte unberechtigt auf den Grundstücken zweier Einfamilienhäuser auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten beabsichtigten, in die Anwesen einzubrechen. Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

An einem der beiden Einfamilienhäuser in der Uferstraße stellten die Bewohner Hebelspuren an der Eingangstür fest. Die Bewohnerin hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 3 Uhr und 4 Uhr ein dumpfes Geräusch wahrgenommen, das vermutlich auf einen Aufbruchsversuch zurückzuführen ist.

In einem weiteren Einfamilienhaus in derselben Straße stellten die Bewohner Veränderungen in ihrem Garten fest, die auf die nächtliche Anwesenheit unberechtigter Personen hindeuten. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es den Tätern nicht, sich Zutritt zu den Wohnhäusern zu verschaffen. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe. Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Hof unter Tel.: 09281/704-0 zu melden.