95. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Motorraddiebstahl – Pasing

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizeinotruf darüber verständigt, dass sich in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein Motorrad befinden soll.

Bei einer Nachschau durch eine Streife der Münchner Polizei konnte tatsächlich ein Suzuki Motorrad im Wohnzimmer der Wohnung aufgefunden werden. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass sowohl das Typenschild als auch das angebrachte Kennzeichen des Motorrads abgeklebt worden waren.

Der ebenfalls vor Ort angetroffene Wohnungsinhaber, ein 40-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München, konnte zudem keinen Eigentumsnachweis für das Krad vorlegen und wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung auf eine Polizeiinspektion verbracht. Dort ergaben polizeiliche Ermittlungen, dass das Fahrzeug am Samstag, 17.01.2026, gegen 01:00 Uhr, in der Berduxstraße geparkt, vom 40-Jährigen entwendet und in seine Wohnung verbracht worden war.

Nach erfolgter Sachbearbeitung sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Tatverdächtige wieder entlassen. Er wurde wegen des Diebstahls angezeigt.

Das sichergestellte Motorrad wurde im Anschluss wieder an den rechtmäßigen Halter ausgehändigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 geführt.

96. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Garage – Maxvorstadt

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 15:40 Uhr, öffnete ein bis Dato unbekannter Täter gewaltsam eine Einzelgarage in der Maxvorstadt. Hierbei wurde der Täter durch den 35-jährigen Eigentümer bemerkt, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der 35-Jährige folgte daraufhin dem Täter und verständigte gleichzeitig den Polizeinotruf.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei konnte der Tatverdächtige, ein 58-jähriger ungarischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz, durch eine Streife im Nahbereich angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei konnte auch das Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden, welchem sich der 58-Jährige auf seiner Flucht noch entledigte.

Der Tatverdächtige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Dort wird ein Ermittlungsrichter im Laufe des heutigen Tages über die Haftfrage entscheiden.

Die Ermittlungen werden vom Kommissariat 53 geführt.

97. Sachbeschädigung durch Schmierschriften – Au-Haidhausen

Am Freitag, 16.01.2026, im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr, kam es an einer Fassadenmauer in Bogenhausen zu einer Sachbeschädigung durch Schmierschriften.

Die Schmierschriften stehen im inhaltlichen Kontext mit der Aufforderung zur Freilassung einer derzeit inhaftierten Person.

Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Kommissariat 43 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Max-Planck-Straße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

98. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion an einem Zigarettenautomaten – Neuperlach

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 00:20 Uhr, vernahm eine Anwohnerin in Neuperlach ein lautes Detonationsgeräusch, woraufhin sie den Polizeinotruf verständigte. Zudem konnte sie zwei unbekannte männliche Personen in Richtung S-Bahnhof Perlach laufen sehen. Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt.

Wie sich vor Ort herausstellte, kam es in der Neubiberger Straße zum versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten durch Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, ein 21-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz und ein 16-Jähriger mit deutscher und italienischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, angetroffen und kontrolliert werden. Die vor Ort durchgeführten polizeilichen Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass die zwei angetroffenen Personen für die Sprengstoffexplosion verantwortlich waren.

Die Tatverdächtigen wurden daraufhin zur weiteren Sachbearbeitung auf eine nahegelegene Polizeidienststelle verbracht. Dort wurden sie unter anderem wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion angezeigt. Der 16-jährige Tatverdächtige wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben. Der 21-Jährige wurde von der Dienststelle aus wieder entlassen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bis dato noch nicht ermittelt werden. Zu einem Entwendungsschaden ist es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht gekommen.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang mit ähnlich gelagerten Fällen.

99. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Altstadt

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 04:50 Uhr, kam es in der Augustiner Straße vor dem Polizeipräsidium zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Personen.

Dabei entwendeten ein 22-Jähriger mit rumänischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz im Landkreis Aichach zusammen mit einem bislang unbekannten Begleiter gewaltsam die Jacke eines 29-Jährigen mit äthiopischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München. Im Laufe der Auseinandersetzung ging der 29-Jährige zu Boden und wurde dort noch vom 22-Jährigen und dessen unbekanntem Begleiter mit Füßen getreten.

Da die Tat mittels Videoüberwachung der Polizeiinspektion Wache des Polizeipräsidiums beobachtet werden konnte, wurden sofort mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Nach kurzer Flucht konnte der 22-jährige Tatverdächtige im Rahmen der Sofortfahndung durch eine Streife angehalten und festgenommen werden. Sein Begleiter konnte unerkannt flüchten. Die entwendete Jacke konnte bislang nicht aufgefunden werden.

Der 29-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und musste durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt werden.

Der 22-Jährige wurde nach erfolgter Sachbearbeitung und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Er wurde wegen des Raubes und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich des zweiten Täters, übernommen.