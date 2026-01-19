MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Am vergangenen Wochenende versuchten bislang Unbekannte, in insgesamt drei Einfamilienhäuser einzudringen – in einem Fall waren sie erfolgreich. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im Zeitraum von Freitag, 7.30 Uhr, bis Sonntag, 9.20 Uhr, verschafften sich die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstüre Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Brandströmstraße. Sie entwendeten aus dem unversperrten Fahrradraum im Keller mehrere Fahrräder, unter anderem ein hochwertiges grünes Pedelec der Marke Cube. An zwei benachbarten Mehrfamilienhäusern in derselben Straße wurden ebenfalls Hebelspuren an den Hauseingangstüren festgestellt. Ob die Unbekannten auch hier Fahrräder entwendeten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.