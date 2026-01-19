ZACHENBERG, LKR. REGEN. In der Nacht am 18.01.2026 kam zum Brand eines Wohnhauses. Zwei Bewohner wurden verletzt.

Die Bewohner selber bemerkten den Brand kurz vor 23.00 Uhr. Sie verließen das Haus und meldeten sich beim Nachbar. Der rief den Notruf. Der Brand brach wohl in der Wohnung im Erdgeschoss aus und zog auch die obere Wohnung in Mitleidenschaft. Das Haus ist daher aktuell nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner im Alter von 50 und 47 Jahren wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Der Sachschaden kann zum jetzigen Stand auf einen geringen 6-stelligen Eurobetrag geschätzt werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeistation Deggendorf übernommen.

Veröffentlicht: 19.01.2026, 07.50 Uhr