FÜRTH. (47) Am Samstagvormittag (18.01.2026) ereignete sich in Fürth-Poppenreuth ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau von ihrem Fahrrad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Da der Unfallhergang bislang noch nicht eindeutig geklärt ist, bittet die Fürther Verkehrspolizei um Zeugenhinweise.



Die 58-jährige deutsche Radfahrerin war gegen 09:50 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Mauerstraße unterwegs und fuhr in Richtung Friedhof auf die Kreuzung zur Erlanger Straße zu. Kurz bevor sie die Kreuzung überquerte, bemerkte sie einen weißen Mercedes Sprinter (Fahrer 49, kosovarisch), der die Erlanger Straße geradeaus in Richtung Fürth-Stadeln befuhr. Beim nun folgenden Bremsvorgang stürzte die 58-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu, die später in einem Krankenhaus versorgt wurden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Mercedes war es nicht gekommen.

Die Verkehrspolizei Fürth nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zur Ampelschaltung an der betreffenden Kreuzung bitten die Beamten Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 0911 9739970 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler