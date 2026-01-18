0086 - Polizei stoppt Fahrerin unter Drogeneinfluss

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) war eine 34-jährige Autofahrerin unter Drogeneinfluss auf der Berliner Allee unterwegs.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Streife die 34-Jährige aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten bei der 34-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Zudem lag für das benutzte Fahrzeug eine Betriebsuntersagung aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes vor. Die Beamten stellten das Fahrzeug samt Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei der 34-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Pflichtversicherungsgesetz gegen die 34-Jährige.

Die 34-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

0087 - Polizei stoppt alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) erhielt die Polizei eine Mitteilung über eine männliche Person, die seit längerer Zeit schlafend in der Kirchbergstraße in einem Pkw sitzen soll.

Gegen 10:30 Uhr traf eine Streife einen 47-Jährigen vor Ort schlafend in seinem Fahrzeug an. Der Motor lief zu diesem Zeitpunkt. Erst nach mehrmaligem Klopfen an die Fahrzeugscheibe konnte der Mann geweckt werden. Während des anschließenden Gesprächs nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Mann wurde über die geltenden Promillegrenzen im Straßenverkehr belehrt. Die Beamten stellten anschließend die Fahrzeugschlüssel sicher und unterbanden die Weiterfahrt.

0088 - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Innenstadt - Am Samstag (17.01.2026) kam es in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw.

Gegen 12.30 Uhr kollidierte eine 41-jährige Fahrzeugführerin mit einem 47-jährigen Fahrzeugführer auf der Durchfahrtsstraße im Bereich der Parkhausausfahrt. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, weshalb zum genauen Ablauf weitere Erkenntnisse fehlen. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise zum Unfall.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.

0089 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen - Am Samstag (17.01.2026) gegen 17:30 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem silbernen Ford beim Ausparken auf einem Supermarktparkplatz in der Steinernen Furt gegen einen grauen Skoda.

Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Skoda entstand am Fahrzeugheck ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.