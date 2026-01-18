A9 / LEUPOLDSGRÜN, LKR. HOF. Am Freitagmorgen unterzogen Beamte der Bundespolizei einen 47-Jährigen polnischen Fahrer einer Kontrolle auf dem Rasthof Lipperts Ost. Der Pole führte diverse Drogen mit sich. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten der Bundespolizei bei dem Fahrer Amphetamin im hohen zweistelligen Grammbereich, sowie verschreibungspflichtige Schmerzmittel und ein Röhrchen mit derzeit noch unbekanntem weißem Pulver.

Sie beschlagnahmten die Substanzen und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Hof. Der polnische Staatsangehörige durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Wege gehen. Er muss sich unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.