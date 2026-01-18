LKR. KULMBACH. Im Zeitraum der vergangenen Woche wurden der Polizei insgesamt vier Einbrüche in Einfamilienhäusern im Landkreis Kulmbach bekannt. Ein Tatzusammenhang kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

NEUENREUTH A. MAIN, LKR. KULMBACH. Am vergangenen Freitag drangen Unbekannte zwischen 15 Uhr und 18.10 Uhr gewaltsam über die Hintertür in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Neuenreuth am Main ein.

FORSTLAHM, LKR. KULMBACH. Zwischen 18 Uhr und 20.10 Uhr wurde in der Forstlahmer Straße die Hintertür eines Einfamilienhauses aufgebrochen.

WINDISCHENHAIG, LKR. KULMBACH. Zudem wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Windischenhaig bekannt. Die Tat ereignete sich mutmaßlich im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, bis Samstag, 21 Uhr. Hier wurde die Terrassentür von den Unbekannten aufgebrochen.

In allen drei Fällen durchwühlten die Täter sämtliche Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Ob die Unbekannten etwas entwendet haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

ZIEGELHÜTTEN, LKR. KULMBACH. Im Laufe der vergangenen Woche wurde außerdem ein Einbruchsversuch in ein derzeit leerstehendes Einfamilienhaus in der Lorenz-Sandler-Straße angezeigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 09.01.2026, 13 Uhr, bis Samstag, 17.01.2026, 13.30 Uhr. An der Haus- und Kellertür konnten eindeutige Hebelspuren festgestellt werden. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Unbekannten jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.