NÜRNBERG. (45) Ein 29-jähriger Mann zeigte am Samstagabend (17.01.2026) in der Nürnberger Südstadt den Hitlergruß und lief anschließend davon. Auf seiner Flucht beleidigte er einen Zeugen, der den Mann verfolgte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.



Ein zunächst unbekannter Mann trat gegen 18:10 Uhr an den Info-Stand einer politischen Partei auf dem Aufseßplatz heran, rief „Heil Hitler“ und zeigte zudem den Hitlergruß. Anschließend entfernte er sich in Richtung Christuskirche. Während alarmierte Streifen der Polizeiinspektionen Nürnberg-Süd und -Mitte die Fahndung aufnahmen, verfolgten zwei Personen den Flüchtigen. Dieser rief hierbei einem der beiden Zeugen (25, deutsch) eine beleidigende Äußerung zu.

Kurze Zeit später nahm eine Polizeistreife den 29-jährigen Tatverdächtigen (italienisch, russisch) vorläufig fest und legte ihm Handschellen an. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein. Zudem muss sich der 29-Jährige wegen des Verdachts der Beleidigung strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler