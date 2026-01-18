87. Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl – Berg am Laim

Am Freitag, 16.01.2026, gegen 02:30 Uhr, verschafften sich zunächst unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bürogebäude in Berg am Laim. Dort entwendeten sie aus einem Schlüsselkasten einen dreistelligen Geldbetrag und einen Kfz-Schlüssel zu einem vor dem Anwesen abgestellten Pkw.

Beamte der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem), wollten den Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Die Täter entzogen sich dieser und flüchteten in Richtung Trudering. Auf Höhe Am Mitterfeld und Riemer Straße verunfallte das Fahrzeug, nachdem es den Randstreifen touchiert hatte und ins Schleudern geriet. Der Pkw, Skoda erlitt einen Achsenbruch. Personen wurden nicht verletzt.

Während sich der Fahrer, ein 20-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München widerstandslos festnehmen ließ, versuchte der Beifahrer, ein 17-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in Regensburg noch zu Fuß zu flüchten, konnte aber kurz darauf ebenfalls festgenommen werden.

Der 17-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen seinem Vater übergeben. Gegen den 21-Jährigen, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde durch den Ermittlungsrichter Haftbefehl erlassen.

Die weiteren Ermittlungen aufgrund des Einbruchs, Kfz-Diebstahls und dem Unfall als Verkehrsdelikt hat das Kommissariat 52 übernommen.

88. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 15.01.2025, gegen 15:30 Uhr, klingelten zwei unbekannte männliche Personen bei einer über 80-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Die beiden Männer gaben sich als Handwerker aus und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung der über 80-Jährigen.

Während sich einer der Täter mit der Seniorin im Badezimmer befand, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung und entwendete Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Im Anschluss verließen beide Täter die Wohnung.

Die über 80-Jährige bemerkte den Diebstahl ihres Schmucks erst am Abend und teilte diesen der Polizei erst am nächsten Tag mit.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter konnten nicht weiter beschrieben werden, außer dass sie westeuropäische Aussehen hatten.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Barer Straße, Schnorrstraße, Adalbertstraße und Blütenstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Kriminalpolizei warnt insbesondere ältere Menschen dringend davor, angebliche Heizungsmonteure, Stromableser, Sanitärinstallateure oder ähnliche Personen in die Wohnung einzulassen, wenn nicht bekannt ist, dass eine entsprechende Verbraucherablesung für das Wohnanwesen anberaumt ist. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie z.B. behaupteten Wasserrohrbrüchen, sollten Sie zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken überprüfen lassen, ob entsprechende Behauptungen der Wahrheit entsprechen.

Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Ihre Nachfragen stets Verständnis haben.

89. Einbruch in eine Doppelhaushälfte – Aubing

In der Zeit von Montag, 12.01.2026, bis Freitag, 16.01.2026, gegen 12:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Kellerfenster Zutritt zu einer Doppelhaushälfte.

Im Inneren des Hauses wurden die Räume durchsucht und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Unter Mitnahme dieser wurde das Haus anschließend wieder verlassen.

Als der Einbruch durch die Bewohner bemerkt wurde, verständigten sie den Polizeinotruf 110. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen, welche vor Ort umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchführte.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Giechstraße, Aufseßer Platz und Aufseßerstraße (Aubing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

90. Brandfall in einem gastronomischen Betrieb – Aubing

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 14:00 Uhr, geriet aus bislang nicht geklärter Ursache eine Gasflasche in der Küche eines gastronomischen Betriebes in Brand, wobei das Feuer schnell auf die Kücheneinrichtung übergriff.

Vom Personal unternommene Löschversuche scheiterten, so dass schließlich die Feuerwehr hinzugerufen wurde, welche den Brand löschte. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Löscharbeiten kam es zu Verkehrssperrungen im Bereich der Limesstraße.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 geführt.

91. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Moosach

Am Freitag, 16.01.2026, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 46-jähriger bosnischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Bauberger Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Dachauer Straße. Auf Höhe der Hausnummer 75 beabsichtigte er auf die Fahrbahn einzufahren.

Zur selben Zeit befuhr ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, MG, die Bauberger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Als der 46-Jährige auf die Fahrbahn einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw des 24-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der 46-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen, anschließend gegen die Windschutzscheibe geschleudert und dann auf die Fahrbahn abgeworfen.

Er wurde durch den Unfall im Bereich des Kopfes schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst unter notärztlicher Begleitung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt trug der 46-Jährige keinen Helm. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

Während der Unfallaufnahme musste die Bauberger Straße für ca. eine halbe Stunde komplett gesperrt werden. Es kam hierbei zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

92. Radfahrerin stürzt aufgrund einer akuten Erkrankung und verletzt sich schwer – Schwabing

Am Samstag, 17.01.2026, gegen 17:30 Uhr, befuhr eine 51-jährige deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad den Radweg der Belgradstraße in Richtung Petuelring.

Auf Höhe der Hausnummer 152 stürzte die 51-Jährige aufgrund einer akuten Erkrankung. Durch den Sturz wurde die 51-Jährige unter anderem am Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zum Unfallzeitpunkt trug die 51-Jährige keinen Helm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

93. Kraftrad prallt frontal gegen Baum; eine Person tödlich verletzt – Oberhaching

Am Sonntag, 18.01.2026, gegen 03:10 Uhr, befuhr ein 37-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Yamaha Kraftrad, nach aktuellem Ermittlungsstand, die Staatsstraße 2368 von Oberhaching kommend in Richtung Oberbiberg.

Aus noch ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 37-Jährige verstarb noch am Unfallort.

Das Kraftrad des 37-Jährigen wurde komplett deformiert.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße 2368 komplett gesperrt werden. Hierbei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

94. Terminhinweis: Feierlicher Gedenkgottesdienst für die Bayerische Polizei am 20. Januar 2026

Am Dienstag, 20.01.2026, um 17:30 Uhr, findet in der Evang.-Luth. Kirche St. Markus, Gabelsbergerstraße 6 in 80333 München, der traditionelle Gottesdienst für aktive und ehemalige Beschäftigte der Bayerischen Polizei und deren Angehörige statt. Der Gottesdienst steht in der Tradition der Gottesdienste zu Ehren des Schutzpatrons der Polizei, des Heiligen Sebastians.

Die Predigt wird der evangelische Regionalbischof Thomas Prieto Peral halten. Kirchenrätin Marion Seidel und Kirchenrat Matthias Herling, werden den Gottesdienst gestalten. Für die musikalische Umrahmung sorgt das Polizeiorchester Bayern.

Nach der Messe wird Staatsminister Joachim Herrmann ein Grußwort sprechen. Im Anschluss sind alle Gottesdienstteilnehmer zu einem Stehempfang eingeladen.

Medienvertreter sind zur Teilnahme am Gottesdienst und Empfang herzlich eingeladen.

Der Polizeigottesdienst wird seitens des Erzbistums München mittels Livestream übertragen:

https://www.erzbistum-muenchen.de/gottesdienste-veranstaltungen/live-streams-online-radio-podcast-sprachassistent