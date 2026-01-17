Neu-Ulm. Am Samstag, 17.01.2026 gegen 13:30 Uhr meldete die Bewohnerin eines Reihenmittelhauses am Susan-Sontag-Ring, den Brand einer Sauna mit Elektroofen bei der Integrierten Leitstelle (ILS) Donau-Iller. Die von der ILS alarmierten Feuerwehren Neu-Ulm und Ludwigsfeld waren mit ca. 40 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnten den Brand an der Sauna im Keller des Hauses löschen, sodass das Feuer nicht auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte. Eine Streifenbesatzung der PI Neu-Ulm übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen. Die Geschädigte hatte den Elektroofen ihrer Sauna im Keller des Hauses eingeschalten. Wenig später bemerkte sie, dass die elektronische Steuereinheit außen an der Sauna brannte und verständigte sofort die ILS. Durch den Brand entstand ein Sachschaden an der Sauna und durch Rußablagerungen von schätzungsweise 10.000 Euro. Brandursächlich ist vermutlich ein technischer Defekt an einem elektronischen Bauteil. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die weiteren Ermittlungen am Brandort übernahm der Kriminaldauerdienst der KPI Memmingen.

(KDD Memmingen)