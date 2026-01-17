LANDAU AN DER ISAR, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag 17.01.2026, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich an einem Hang zwischen der Höckinger Straße und der Hauptstraße in Landau a. d. Isar ein Erdrutsch. Das abrutschende Erdreich, samt eines Baumes und Sträucher, ging vom Hang ab und beschädigte die Garage eines in der Höckinger Straße befindliches Doppelhauses.

Die Ursache für den Erdrutsch ist nach ersten Erkenntnissen eine undichte Wasserleitung eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Dadurch wurde offenbar das Erdreich am Hang unterschwemmt, dass sodann abrutschte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren immer noch minimale Erdbewegungen, sowie aus einem Rohr fließendes Wasser erkennbar. Durch das Abdrehen der Hauptwasserleitung im Gebäude konnte der Wasser- und Erdfluss gestoppt werden. Keiner der Bewohner wurde verletzt.

Die vor Ort befindlichen Einsatzkräfte der Freiwlilligen Feuerwehr Landau, der Stadt Landau, dem Landratsamt Dingolfing-Landau, dem THW und der Polizei übernahmen in Folge die erste Sicherung und Besprechung der weiteren Vorgehensweise. Zur besseren Beurteilung und fotographischen Sicherung kam eine Drohne der Feuerwehr zum Einsatz.

Nach erster Lageseinschätzung eines Statikers des THWs, ist der Hang derzeit weiter als instabil anzusehen. Aufgrund dessen bleibt die Höckinger Straße an der betroffene Stelle komplett gesperrt. Beide betroffene Häuser sind statisch stabil und nicht einsturzgefährdet. Die Bewohner der beiden Häuser mussten evakuiert werden und wurden bei Nachbarn und in Ferienwohnungen untergebracht.

Eine neue Beurteilung wird unter Einbindung des Grundstückseigentümers und der zuständigen Sicherheitsbehörden am Montag stattfinden. Bis dahin bleibt die Sperrung aufrechterhalten.

Es wird gebeten den fraglichen Bereich, insbesondere wegen der Gefahr weiter Erdrutsche, zu meiden.

Eine genaue Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht festgelegt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Wolfgang Stegbauer, EPHK, Tel: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 17.01.2026, 17:35 h