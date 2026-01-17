WEITNAU. Am 17.01.2026 kurz nach 08:30 Uhr kam es auf der B12 bei Seltmans zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Fahrradfahrer und einem 24-jährigen Pkw-Fahrer. Nach dem derzeitigen polizeilichen Ermittlungsstand befuhr der Fahrradfahrer zur Unfallzeit die Staatsstraße 2001 von Seltmans kommend und bog nach links auf die B12 in Richtung Isny ab. Hierbei übersah der 41-Jährige den von links kommenden Pkw des vorfahrtsberechtigten 24-Jährigen, wodurch es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der 41-Jährige verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 24-jährigen Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen positiven Wert, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme bei diesem durchgeführt wurde. Die beiden Pkw-Insassen erlitten durch den Unfall einen Schock und wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, der Pkw wurde abgeschleppt. Die B12 war für die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle für circa vier Stunden vollständig gesperrt. An der Unfallstelle waren neben zahlreichen Polizeikräften auch der Rettungsdienst, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Zur Verkehrsregelung unterstützte die Autobahnmeisterei Sulzberg und Straßenmeisterei Kempten. Zur abschließenden Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

