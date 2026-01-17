AMPFING / WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Nach dem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Waldkraiburg am 23. Dezember 2025, bei dem ein Mann angeschossen worden war, liefen bei der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn die Ermittlungen mit Hochdruck. Am gestrigen Freitag, 16. Januar 2026, gelang es den Ermittlern, einen dringend Tatverdächtigen (22) in Ampfing zu verhaften. Der litauische Staatsangehörige wurde am heutigen 17. Januar dem Ermittlungsrichter vorgeführt und kam in Untersuchungshaft.

Am Abend des 23. Dezember 2025 hatte ein zu diesem Zeitpunkt Unbekannter gegen 19.00 Uhr einen Getränkemarkt in der Karlsbader Straße in Waldkraiburg überfallen, dabei mit einer scharfen Waffe einen Schuss abgegeben und den Angestellten verletzt. Zum Glück war die Schussverletzung nicht lebensgefährlich. Der Täter war nach dem Überfall mit der Beute, Bargeld in vierstelliger Höhe, geflüchtet.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung vieler Streifenwagenbesatzungen und eines Polizeihubschraubers führte aber nicht zum Erfolg.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn die Ermittlungen zur Klärung des Verbrechens. Durch die akribische Arbeit der Ermittler in der Folgezeit verdichteten sich nach und nach die Hinweise, dass ein 22 Jahre alter Litauer, der im Landkreis Mühldorf am Inn wohnhaft ist, die Tat begangen hat. Die Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkte in den letzten Tagen bei Gericht gegen den Mann einen Haftbefehl, den es nun zu vollstrecken galt. Mittels verschiedener operativer Maßnahmen gelang es am gestrigen Tag, den Aufenthalt des Flüchtigen zu ermitteln und der 22-Jährige konnte am späten Nachmittag in Ampfing auf offener Straße überwältigt und verhaftet werden. Bei dem erfolgreichen Einsatz waren neben den Ermittlern der Kripo Mühldorf am Inn Beamte der Kriminalpolizei mit Zentralaufgaben (KPI/Z) des Polizeipräsidiums, der Kriminalpolizei Rosenheim, der Zentralen Einsatzdienste Traunreut und Spezialeinsatzkräfte (SEK) im Einsatz.

Bei der Durchsuchung eines Zimmers in einem nahen Hotel, in welchem sich der Mann eingemietet hatte, wurde eine scharfe Schusswaffe gefunden und sichergestellt. Ob es sich dabei um die bei dem Raubüberfall verwendete Tatwaffe handelt, werden die kriminalpolizeilichen Untersuchungen zeigen.

Der 22-jährige wurde am heutigen Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Im Anschluss wurde er von den Ermittlern der Kripo Mühldorf am Inn unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.

Für Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gehen die Untersuchungen in dem Fall zur genauen und endgültigen Klärung der Tat indes weiter.