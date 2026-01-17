IMMENSTADT IM ALLGÄU. In den Abendstunden des 16.01.2026 bemerkten die aufmerksamen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Sonthofener Straße in Immenstadt im Allgäu gegen 19:30 Uhr einen akustischen Rauchmelder sowie eine starke Rauchentwicklung im Gebäude. Hierbei konnten beide Bewohner das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Die restlichen Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Gebäude. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das restliche Gebäude verhindert werden. Am Gebäude entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die genaue Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Derzeit wird jedoch von einem technischen Defekt ausgegangen. Bei dem Einsatz waren die Feuerwehren Immenstadt, Ratholz, Bühl, Stein, Zaumberg, Rauhenzell sowie zwei Rettungsdienstbesatzungen und eine Notarztbesatzung im Einsatz. Insgesamt waren 71 Rettungskräfte vor Ort. Noch in der Nacht wurden die ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst Memmingen getroffen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Immenstadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden (Tel. 08323/96100). (KPI Memmingen)