SÜDLICHES OBERBAYERN. Seit Jahren beweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit der Spendenaktion „Wir zeigen Herz“ Nächstenliebe und Großherzigkeit. Polizeivizepräsident Michael Siefener überreichte heute an Verena Scheffauer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführung der Tabaluga Kinderstiftung, einen Scheck in Höhe von 7522 Euro. Diese nahm den Spendenbetrag mit großer Freude entgegen und bedankte sich im Namen der Tabaluga Kinderstiftung bei allen Spenderinnen und Spendern recht herzlich. Polizeivizepräsident Michael Siefener: „Mit unserer Spende möchten wir die Lebensbedingungen der Kinder, die der Tabaluga Kinderstiftung anvertraut sind, weiter verbessern. So erhalten sie besseren Zugang zu Bildungs-, Betreuungs- und Förderangeboten, wie zum Beispiel der Teilnahme an Sportvereinen oder zusätzlichen therapeutischen Maßnahmen. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen bedanken, die durch ihre Spende zum Erreichen der hervorragenden Summe beigetragen haben.“

In den Tabaluga Kinderprojekten werden jährlich 500 sozial benachteiligte, traumatisierte und schwer erkrankte Mädchen und Jungen individuell betreut. Zum Teil verleben sie ihre gesamte Kindheit bis ins junge Erwachsenenalter bei Tabaluga. Zu den Projekten gehören acht familienähnliche Kinderwohngruppen, zwei Familienstellen, das betreute Wohnen für junge Erwachsene sowie ein Montessori-Kindergarten. Im Familienzentrum Sternstundenhaus werden darüber hinaus Eltern und Geschwister von lebensbedrohlich erkrankten Kindern, aber auch Familien mit Gewalterfahrung, ambulant betreut, um Entlastung und Stärkung für ihren schweren Lebensalltag zu finden.