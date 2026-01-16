0082 - Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Oberhausen - Am Donnerstag (15.01.2026) war ein 44-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss auf der Donauwörther Straße in Augsburg unterwegs.

Gegen 23.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Die Polizeibeamten stellten drogentypisches Verhalten bei dem 44-Jährigen fest. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 44-Jährigen.

Der 44-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.

0083 - Polizei ermittelt nach Schockanruf

Innenstadt - Am Donnertag (15.01.2026) erhielt ein 88-jähriger Mann einen Anruf auf von einer falschen Polizeibeamtin.

Gegen 14:30 Uhr teilte die Anruferin dem Mann mit, dass seine Tochter einen Unfall verursacht hätte und er zu Ihrem Wohle umgehend eine Kaution im mittleren fünfstelligen Eurobereich bei Gericht hinterlegen solle. In Eigeninitiative begab sich der Mann mit dem geforderten Geldbetrag zum Amtsgericht Augsburg. Die Justizbeamten erkannten den Betrugsversuch, informierten die Polizei und bewahrten den Mann somit vor einem enormen Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betrugs.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben. Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick

0084 - Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Oberhausen – Am Donnerstag (15.01.2026) forderten drei bislang unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers Bargeld in einem Geschäft in der Ulmer Straße.

Gegen 17.50 Uhr betraten zwei Unbekannte das Geschäft und bedrohte den 66-jährigen Kassier mit einem Messer. Der dritte Täter wartete vor dem Geschäft. Anschließend kam es zu einem Gerangel zwischen den Unbekannten und dem 66-Jährigen. Hierbei wurde der 66-Jährige leicht verletzt. Es kam zu keiner Bargeldübergabe. Einer der Unbekannten entwendete Tabakwaren. Der Beuteschaden liegt im unteren zweistelligen Bereich. Anschließend flüchteten die Täter. Eine sofortige Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

0085 - Polizei ermittelt nach Brand

Oberhausen – Am Donnerstag (15.01.2026) gegen 06:30 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäftsgebäude in der Neuhäuserstraße in Augsburg.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.

Die Höhe des Sachschadens wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache übernommen.