DACHAU, 16.01.2026. Zwei bislang unbekannte Täter entrissen heute Vormittag einer Frau einen Stoffbeutel mit Bargeld. Dabei wurde die Dame leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Kurz nach 11:00 Uhr war eine Dachauerin gerade im Begriff, vor einer Bank in der Münchener Straße in Dachau aus ihrem Fahrzeug zu steigen. Plötzlich wurde sie von zwei Männern angegangen. Diese entrissen ihr einen Stoffbeutel in dem sich Bargeld in fünfstelliger Höhe befand. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß in westlicher Richtung und stiegen anschließend in einen hellen SUV.

Die Dame wurde bei der Tatausführung leicht verletzt.

Die örtlich zuständige Polizeiinspektion leitete sofort intensive Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben.

Täterbeschreibung:

Die beiden Männer sind zwischen 170 und 175 cm groß und haben dunkle Haare. Einer war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet, der andere trug eine schwarze Lederjacke und eine Sonnenbrille.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.