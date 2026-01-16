NÜRNBERG. (43) Am Freitagmittag (16.01.2026) ereignete sich in der Nürnberger Südstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ein 35-jähriger Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 13:30 Uhr befuhr der 35-jährige irakische Fahrer eines Land Rovers die Wölckernstraße in Richtung Pillenreuther Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. In der Folge wurde der Land Rover in zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge (Fiat, Mercedes) geschoben.

Der 35-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der 45-jährige deutsche Straßenbahnfahrer sowie die Fahrgäste der Straßenbahn blieben dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge unverletzt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zur Stunde (14:40 Uhr) nehmen Streifen der Verkehrspolizei Nürnberg den Unfall vor Ort auf. In diesem Zusammenhang war die Wölckernstraße einseitig gesperrt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0911 65831530 zu melden.



Erstellt durch: Christian Seiler