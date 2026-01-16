NEU-ULM. Am Freitagmorgen, dem 16.01.2026, kam es auf der Wiblinger Straße zu einem Vorfall mit einem Gelenkbus der Linie 70, bei dem zumindest ein Fahrgast durch eine plötzliche Vollbremsung leicht verletzt wurde.

Der 23-jährige Busfahrer befuhr mit einem vollbesetzten Gelenkbus die Wiblinger Straße aus Richtung Ulm-Wiblingen in Fahrtrichtung Ulm. Der Bus war mit etwa 80 bis 100 Fahrgästen, überwiegend Schülern, besetzt. Nachdem sich der Bus der Kreuzung Wiblinger Straße/Ringstraße näherte und sich auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen einordnete, leitete er unvermittelt eine Vollbremsung ein. Durch die Vollbremsung stürzten mindestens drei Fahrgäste im Bus. Eine 10-jährige Schülerin wurde leicht verletzt. Ein weiterer Fahrgast gab an, keine Verletzungen erlitten zu haben. Ob es weitere Verletzte gibt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Vorfall bis zur Endhaltestelle „Ehinger Tor“ fort, ohne sich um die Folgen seiner Fahrweise zu kümmern.

Der Vorfall wurde durch das Polizeipräsidium Ulm aufgenommen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm wird die weiteren Ermittlungen übernehmen und bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 0731 80130 zu melden. (PI Neu-Ulm)