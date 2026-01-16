NEU-ULM. Am Freitagmittag kam es in der Johann-Strauß-Straße zu einem Fahrzeugbrand. Eine 50-jährige Frau parkte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß, stieg aus und kurze Zeit später geriet das Fahrzeug in Brand.

Durch das Feuer wurden nicht nur das brennende Fahrzeug selbst, sondern auch ein daneben geparktes Fahrzeug sowie die angrenzende Hausfassade, eine Fensterscheibe des Hauses und eine im Nahbereich befindliche Hecke beschädigt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 100.000 Euro geschätzt. Nach ersten Ermittlungen ist als Brandursache ein technischer Defekt am Fahrzeug wahrscheinlich. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm auch die Feuerwehr Neu-Ulm, die den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen konnte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (PI Neu-Ulm)

