SCHWANDORF. Am 15. Januar 2026 geriet eine Asylbewerberunterkunft in Schwandorf in Brand. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Bearbeitung übernommen.

Gegen 10:10 Uhr war es gestern in einer dezentralen Asylbewerberunterkunft zu einem Brand gekommen, bei dem das Erdgeschoss beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand stand. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Alle sich in der Unterkunft befindlichen Personen wurden rechtzeitig evakuiert. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann ein vorsätzliches Handeln ausgeschlossen werden. Erste Erkenntnisse deuten auf einen technischen Defekt als mögliche Brandursache hin.