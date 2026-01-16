BERATZHAUSEN, LKR. REGENSBURG. Nach dem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Kreisstraße R 11 bei Beratzhausen am Montag, 12. Januar, konnten im Zuge der Ermittlungen das unfallbeteiligte Fahrzeug sowie ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Die eingerichtete Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Nittendorf führt weiterhin die Ermittlungen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die Frau am Montag, 12. Januar, zwischen 5 Uhr und 6 Uhr auf der Kreisstraße R 11 zwischen Hemau und Beratzhausen, im Bereich Friesenmühle auf Höhe der dortigen Bahnbrücke, zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs. In diesem Zeitraum wurde sie von einem Pkw erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der unfallbeteiligte Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Die Identifizierungsmaßnahmen der Verstorbenen sind nach wie vor nicht abgeschlossen. Aufgrund persönlicher Gegenstände, welche in unmittelbarer Nähe zum Unfallort aufgefunden wurden, handelt es sich nach derzeitigem Stand mutmaßlich um eine 36-jährige deutsche Staatsangehörige aus dem Landkreis Altötting. Die Obduktion der Verstorbenen erfolgte am Donnerstag, 15. Januar. Nach dem vorläufigen rechtsmedizinischen Ergebnis sprechen die Befunde für tödliche Verletzungen infolge eines Anfahrvorgangs durch einen Pkw.

Im Zuge der Ermittlungen ging nach medialer Berichterstattung ein entscheidender Hinweis aus der Bevölkerung zu einem beschädigten Fahrzeug ein. In der Folge konnte am Mittwoch, 14. Januar, ein Pkw der Marke Kia in Parsberg sichergestellt werden. Das Fahrzeug wies Beschädigungen im Bereich des rechten Außenspiegels auf, die nach derzeitiger Bewertung mit den am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteilen in Einklang stehen könnten. Der Pkw wird nun durch Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamts in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und Unfallfluchtfahndern der Verkehrspolizei Regensburg spurentechnisch untersucht.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen meldete sich der Halter des sichergestellten Fahrzeugs am 15. Januar über ein Kontaktformular bei der Polizeiinspektion Nittendorf und räumte seine Fahrereigenschaft zum Unfallzeitpunkt ein. Es handelt sich um einen 41-jährigen syrischen Staatsangehörigen, wohnhaft im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Der Tatverdächtige hat zwischenzeitlich seine Wohnanschrift sowie sein familiäres Umfeld verlassen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Zudem ergaben sich im Verlauf der Ermittlungen Hinweise, die darauf hindeuten könnten, dass sich die Verstorbene mit möglichem absichtlichem Verhalten auf die Fahrbahn begeben hat. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des 41-jährigen Tatverdächtigen. Zudem wird der Tatverdächtige gebeten, sich zur Klärung des weiterhin unklaren Unfallhergangs eigenständig bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nittendorf unter der Telefonnummer 09404/95140 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Jeder Hinweis ist von Bedeutung!