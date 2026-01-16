NÜRNBERG. (42) Ein 31-Jähriger versuchte am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) im Nürnberger Stadtteil Muggenhof, mit einem frisierten und gestohlenen Pedelec vor der Polizei zu flüchten. Die Streife nahm den Mann fest und fand unter anderem verschiedene Betäubungsmittel und Waffen bei ihm auf.



Gegen 15:45 Uhr waren Beamte der Fahrradgruppe der Nürnberger Verkehrspolizei im Stadtwesten auf Streife. Im Bereich der Fürther Straße fiel den Beamten ein Radfahrer auf, der in Richtung Fürth unterwegs war. Die Polizisten gaben dem Mann zu verstehen, dass er zur Durchführung einer Kontrolle anhalten sollte. Anstatt stehen zu bleiben, fuhr der Radfahrer jedoch davon, bog in die Fuchsstraße ab, stürzte und setzte daraufhin seine Flucht zu Fuß fort. Den Einsatzkräften gelang es, den Flüchtenden kurze Zeit später zu stoppen und ihm Handschellen anzulegen.

Der 31-jährige Mann (türkisch) hatte auf seiner Flucht einen Behälter mit verschiedenen Betäubungsmitteln weggeworfen, den die Polizisten nun sicherstellten. Zudem fanden sie bei ihm ein verbotenes Messer sowie Marihuana und weitere Utensilien auf, die auf einen verbotenen Handel schließen ließen. Daneben fiel den Beamten auf, dass das Pedelec des Festgenommenen gestohlen und technisch derart verändert wurde, dass der 31-Jährige dafür eine Haftpflichtversicherung sowie einen Führerschein gebraucht hätte. Die Beamten stellten daraufhin das Rad sicher und nahmen den 31-Jährigen vorläufig fest.

Die anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Beweismittel sowie mehrerer Messer und eines Nunchakus (sogenanntes ‚Würgeholz‘, verbotene Waffe).

Da der Tatverdächtige im weiteren Verlauf eigen- und fremdgefährdende Angaben machte, brachten ihn die Polizisten im Anschluss in eine Fachklinik. Er muss sich nun entsprechend strafrechtlich verantworten.



