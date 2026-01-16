Die Polizeihubschrauberstaffel Bayern kann in diesem, noch recht jungen Jahr 2026 und „zwischen“ den Jahren bereits mehrere außergewöhnliche Einsätze verbuchen. Außergewöhnlich deswegen, da der Polizeihubschrauber neben „klassischen“ Polizeieinsätzen auch oft für Rettungseinsätze eingesetzt wurde. Diese reichten von erfolgreichen Vermisstensuchen im Flachland bis zu Windenbergungen im alpinen Gelände. Die Hubschrauber der bayerischen Polizei sind für diese Einsätze gut ausgerüstet. So ist zum Beispiel auch ein Transport von verletzten Personen jederzeit möglich.

Die winterlichen Witterungsverhältnisse wurden zwei Bürgern im Münchner Umland beinahe zum Verhängnis. So war ein Mann von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet worden. Dieser konnte orientierungslos auf einem Feld bei Kirchheim aufgefunden werden. Ähnlich erging es einem älteren Herren ca. zwei Stunden später, der in Vaterstetten als vermisst gemeldet worden war. Auch dieser konnte bei Temperaturen weit unter 0 Grad noch lebend gefunden werden.