BISCHBERG, LKR. BAMBERG. Ein bislang unbekannter Täter überfiel am Freitagmorgen eine Frau an ihrer Wohnanschrift. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der Täter am Freitag gegen 08.45 Uhr an der Haustür eines Anwesens in der Nähe des „Unteren Schlosses“ in der Hauptstraße. Nachdem die Geschädigte die Tür über einen Türöffner freigegeben hatte, betrat der bislang unbekannte Täter die Wohnung, bedrohte die Frau und nahm mehrere hundert Euro Bargeld an sich.

Der Täter entfernte sich in Richtung des ALDI-Marktes.

Er wird als etwa 30 Jahre alter, großgewachsener Mann mit ausländischem Akzent beschrieben.

Bekleidet war er mit einer olivgrünen beziehungsweise beigen Jacke mit Kapuze, einer grauen Jogginghose sowie Handschuhen und einem Schal.

Die Frau erlitt leichte körperliche Verletzungen. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit zahlreichen Streifen, einem Polizeihubschrauber, sowie einer Polizeidrohne ein.

Sollte ein Tatverdächtiger wahrgenommen werden, wird darum gebeten, keinen direkten Kontakt zu ihm aufzunehmen, sondern umgehend die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen.

Die Spurensicherung und weitere Sachbearbeitung wird durch die Kriminalpolizei Bamberg übernommen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur gesuchten Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.