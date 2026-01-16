NÜRNBERG. (41) Ladendetektive eines Kaufhauses in der Nürnberger Innenstadt stellten am Donnerstagnachmittag (15.01.2026) einen mutmaßlichen Ladendieb. Der Mann hatte Ware im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro in eine Tragetasche gesteckt. Als die Detektive den Mann ansprachen und festhielten, leistete er erheblichen Widerstand.



Gegen 14:00 Uhr beobachteten Ladendetektive in einem Kaufhaus in der Königstraße einen 34-jährigen Mann (slowakisch), wie er mehrere Parfüms in eine mitgeführte, präparierte Tragetasche steckte. Als die Detektive ihn ansprachen, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten.

Der 51-jährige italienische und der 35-jährige irakische Ladendetektiv hielten den Mann trotz erheblicher Gegenwehr bis zum Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fest. Die Einsatzkräfte nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest.

Bei dem Tatverdächtigen stellten die Beamten die entwendete Ware im Wert von mehreren Tausend Euro sowie unter anderem ein mitgeführtes Einhandmesser sicher.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ein. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 34-Jährigen. Am Freitag (16.01.2026) erließ der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Nürnberger Kriminalpolizei.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl