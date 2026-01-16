KEMPTEN. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt weiterhin im Mordfall Sonja Hurler, der sich im Jahr 1981 ereignete. Das damals 13-jährige Mädchen war in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 1981 auf dem Weg zur Großmutter nach Heiligkreuz – dort kam sie jedoch nie an.

Zwischenzeitlich ergab sich für die Ermittler eine neue Spur, die zu einem Mordfall in Zirndorf (Mittelfranken) führt. In diesem Fall war die 12-jährige Marion Baier in der Nacht vom 01. auf den 02. Juli 1973 im Anschluss an den Besuch des Fischerfestes in Zirndorf mutmaßlich von einem Sexualstraftäter getötet worden. Bis zum heutigen Tag konnte der Mord an dem Mädchen nicht aufgeklärt werden.

Aufgrund der Parallelen beider Mordfälle hoffen die Ermittler auf Zuschauer aus dem Raum Kempten im Allgäu sowie aus dem Ballungsraum Nürnberg/Fürth mit den Vororten Zirndorf und Oberasbach, die Hinweise geben können.

Die Sendung wird am 21.01.2026 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Außerdem wird sie im Anschluss über die Mediathek des Senders abrufbar sein. (PP Schwaben Süd/West/KPI Kempten)

