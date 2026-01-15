0075 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Autos

Lechhausen – Im Zeitraum von Dienstag (13.01.2026), 15.00 Uhr, bis Mittwoch (14.01.2026), 11.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen blauen VW Tiguan in der Derchinger Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte das Auto an der hinteren Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (13.01.2026), 20.00 Uhr, bis Dienstag (14.01.2026), 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Toyota Proace in der Hofer Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigte der bislang Unbekannte die Rücklichter des Toyotas. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0076 – Polizei ermittelt nach Betrug

Augsburg – Am vergangenen Sonntag (11.01.2026) betrog ein bislang unbekannter Täter einen 37-jährigen Mann um einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag.

Der Mann erwarb über eine Verkaufsplattform einen Server und überwies dafür einen Betrag im niedrigen bis mittleren dreistelligen Bereich an den Unbekannten. Die Ware wurde nicht geliefert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter.

Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0077 – Polizei stoppt Auto ohne Versicherungsschutz

Lechhausen – Am Mittwoch (14.01.2026) war ein 28-jähriger Autofahrer mit abgelaufenem Kurzzeitkennzeichen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 15.20 Uhr bemerkte die Polizeistreifen die abgelaufenen Kennzeichen und leitete eine Verkehrskontrolle ein. Der 28-Jährige versuchte sich offenbar zunächst der Verkehrskontrolle zu unterziehen. In der Soldnerstraße stoppte die Polizeistreife den 28-Jährigen. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen dem Vergehen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen dem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung ermittelt.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0078 – Polizei stellt Drogen bei Personenkontrolle sicher

Innenstadt – Am Donnerstag (15.01.2026) kontrollierte die Polizei am Königsplatz einen 19-Jährigen und fand dabei Drogen.

Die Polizeistreife kontrollierte gegen 03.45 Uhr den 19-Jährigen und fand bei der Kontrolle augenscheinlich Kokain und stellte dieses sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen dem Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 19-Jährigen.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0079 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Oberhausen – Am Donnerstag (15.01.2026) entwendeten drei Männer im Alter von 15, 29 und 39 Jahren Gegenstände aus einem Altkleidercontainer sowie einem Elektroschrottcontainer in der Schönbachstraße.

Gegen 01.15 Uhr beobachtete ein Passant die drei Männer und verständigte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle befanden sich die Männer in einem Auto in der Nähe der Container. Die Beamten fanden im Auto das entsprechende Diebesgut.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 15-Jährigen, den 29-Jährigen sowie den 39-Jährigen.

Die Männer besitzen jeweils die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0080 – Polizei ermittelt nach Brand

Innenstadt – Am Donnerstag (15.01.2026) kam es zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Biermannstraße. Hierbei wurden mehrere Personen verletzt.

Gegen 10.30 Uhr verständigte ein Anwohner den Notruf. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitten über 30 Personen leichte Verletzungen. Davon wurden rund 11 Personen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Schadenshöhe wird derzeit abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.