LKR. CHAM. Am 15. Januar 2026 wurden im Landkreis Cham drei Männer im Alter von 57, 60 und 70 Jahren vorübergehend in Gewahrsam genommen, da der Verdacht bestand, dass sie der Reichsbürgerszene angehören und in illegaler Weise über Schusswaffen verfügen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und leitete gegen zwei Personen jeweils Strafverfahren ein.

Im Rahmen laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei Regensburg stehen drei Männer aus dem Landkreis Cham im Verdacht, der Reichsbürgerszene anzugehören und sich zumindest teilweise illegal Waffen beschafft zu haben. Am 15. Januar 2026 wurden auf Grundlage von Durchsuchungsbeschlüssen mit Unterstützung von Spezialkräften bei den drei Tatverdächtigen, die unweit voneinander entfernt im Landkreis Cham wohnen, Durchsuchungen durchgeführt. Während der Maßnahmen wurden unter anderem Waffen aufgefunden und sichergestellt. Die drei deutschen Staatsangehörigen wurden zu Beginn der Durchsuchungmaßnahmen vorläufig in Gewahrsam genommen. Da bei den Durchsuchungen Gegenstände aufgefunden wurden, welche unter das Waffengesetz fallen, leiteten die Ermittler gegen zwei Männer Strafverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die drei Männer wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei Regensburg durchgeführt. Aufgrund der Komplexität des Sachverhalts und der laufenden Untersuchungen kann aktuell nicht mehr über den Ermittlungsstand mitgeteilt werden.