SCHWANDORF. Polizeipräsident Thomas Schöniger verabschiedete am Mittwoch, den 14. Januar 2026, den Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf, Ersten Kriminalhauptkommissar Reiner Wiedenbauer. Zugleich begrüßte er seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Stefan Amann, in sein Amt.

Am 14. Januar 2026 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Schwandorf in die Spitalkirche geladen. Vor rund 80 teilnehmenden Gästen aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger bei diesem Festakt Ersten Kriminalhauptkommissar Reiner Wiedenbauer. Zudem wurde Polizeihauptkommissar Stefan Amann als neuer Leiter der Polizeiinspektion Schwandorf vorgestellt und in sein Amt eingeführt.

Reiner Wiedenbauer leitete die Geschicke der Inspektion die letzten beiden Jahre und wurde zum 01.01.2026 zum Sachbereichsleiter Einsatz und zugleich stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg bestellt.

Mit Polizeihauptkommissar Stefan Amann stellte Polizeipräsident Schöniger den neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Schwandorf vor. Der 46-jährige lebt mit seiner Familie im Landkreis Schwandorf und war zuvor bei verschiedenen Dienststellen in unterschiedlichsten Funktionen, u.a. bereits in Schwandorf, tätig. Herr Schöniger führte hierzu aus „Sie kehren immer wieder nach Schwandorf zurück. Und so schließt sich heute ein Kreis – mit der Übernahme der Leitung Ihrer Polizeiinspektion, der Polizeiinspektion Schwandorf“. Stefan Amann bring somit die besten Voraussetzungen und einen herausragenden Erfahrungsschatz für diese Position mit.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schwandorf betreuen auf 177 km² rund 36.000 Einwohner. Der Polizeipräsident dankte in diesem Zusammenhang den Beschäftigten der Polizei Schwandorf: “Ihrer aller Einsatz ist das Rückgrat unserer Gemeinschaft: Es ist sichtbar, spürbar und unverzichtbar!“.

Vita PHK+ Amann

09/1998 – 02/2001 Einstellung und Ausbildung 2. QE - II. BPA Eichstätt

03/2001 – 08/2002 II. BPA Eichstätt, 8. BPH E/TEG (Beamter Einsatzhundertschaft)

09/2002 – 08/2006 BLKA München, SG 521 Personenfahndung (Sachbearbeiter)

09/2006 – 02/2008 PI Amberg (Wach- und Streifendienstbeamter)

03/2008 – 09/2008 PI Burglengenfeld (Wach- und Streifendienstbeamter)

10/2008 – 02/2011 PI Amberg (Wach- und Streifendienstbeamter)

03/2011 – 02/2013 HföD, Studienort Sulzbach-Rosenberg – Aufstieg 3. QE

03/2013 – 08/2015 PI Schwandorf (SB 3. QE / stellv. Dienstgruppenleiter)

09/2015 – 05/2016 PI Regensburg Süd

06/2016 – 11/2016 KPI Regensburg (K8, Dienstgruppenleiter)

12/2016 – 05/2017 PI Amberg, Sachbearbeiter / Presseverantwortlicher - Sachbereich Einsatz

06/2017 – 11/2017 PP Oberpfalz – Sachgebiet E3 (Sachbearbeiter Staatsschutz)

12/2017 – 03/2020 APS Schwandorf (Dienstgruppenleiter)

04/2020 – 10/2020 PI Cham (Verfügungsgruppenleiter, zugleich stellv. Dienststellenleiter)

11/2020 – 04/2021 APS Schwandorf (Dienstgruppenleiter, zugleich stellv. APS-Leiter)

05/2021 – 11/2021 PI Schwandorf (Verfügungsgruppenleiter, zugleich stellv. Dienststellenleiter)

11/2021 – bis heute PP Oberpfalz SG E2 (Sachbearbeiter Ordnungs- und Schutzaufgaben)

Vita EKHK Wiedenbauer

10/1987 - 02/1988 Polizeipraktikant PI Amberg

03/1988 - 12/1991 Einstellung und Ausbildung 2. QE - Bereitschaftspolizei Eichstätt/Nürnberg/Sulzbach-Rosenberg

01/1992 - 10/1994 PI Flughafen München mit Abordnung zur PI Freising

11/1994 – 08/2003 PI Nürnberg-Ost (Wach- und Streifenbeamter)

09/2003 – 03/2004 PI Amberg (Wach -und Streifenbeamter)

03/2004 – 02/2006 FHVR Sulzbach-Rosenberg – Aufstieg 3. QE

03/2006 - 08/2008 PI Amberg (Dienstgruppenleiter in verschiedenen Dienstgruppen)

09/2008 - 05/2009 PD Amberg auch EZ

06/2009 - 10/2009 PP OPF. SG EZ-Lage

10/2009 - 06/2010 PP OPF. SG E 2

07/2010 - 04/2017 PI Amberg

06/2012 - 11/2015 Abordnung PI Nabburg (Verfügungsgruppenleiter)

05/2017 - 10/2023 KPI Amberg – K2 Eigentumskriminalität (stellv. Leiter und anschließend Leiter)

11/2023 - 12/2025 PI Schwandorf (Dienststellenleiter)

01/2026 - Sachbereichsleiter Einsatz und zugleich stellvertretenden Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Amberg