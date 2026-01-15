PFOFELD. (39) Am Mittwochnachmittag (14.01.2026) brach in einem Einfamilienhaus in Pfofeld (Lkrs. Weißenburg-Gunzenhausen) ein Brand aus. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.



Gegen 15:20 Uhr meldete ein Zeuge den Brand des Dachstuhls eines Einfamilienhauses im Gemeindeteil Thannhausen über Notruf. Als Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand.

Die Kräfte mehrerer umliegender Feuerwehren brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten den Brand. Zur Bekämpfung der letzten Glutnester musste der Dachstuhl unter Einsatz von schwerem Gerät abgetragen werden.

Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Das Wohnhaus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens lässt sich aktuell noch nicht beziffern, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand kommt ein Holzofen als Brandursache in Betracht.



Erstellt durch: Michael Sebald / bl