SCHWANDORF. Heute Vormittag ist in der Falkenauer Straße in Schwandorf eine Unterkunft für Asylbewerber in Brand geraten. Die Polizeiinspektion Schwandorf ermittelt.

Gegen 10:10 Uhr kam es in der Falkenauer Straße zu einem Brand in einer Unterkunft, in der Asylbewerber untergebracht sind. Die Feuerwehr konnte den Brand bereits löschen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Erdgeschoss des Wohnhauses bereits in Vollbrand. Alle Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Unterkunft aufhielten, konnten rechtzeitig evakuiert werden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Drei Personen wurde nach aktuellem Stand leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Schwandorf ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich rund um die Falkenauer Straße abgesperrt.