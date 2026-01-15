PASSAU. Am Mittwochabend (14.01.2026) fanden Beamte bei einer Kontrolle eine Aufzuchtanlage für Marihuana Pflanzen sowie weitere Betäubungsmittel und Waffen. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Einsatzkräfte führten in Passau eine Personenkontrolle bei einem 38-jährigen Deutschen durch, wobei starker Marihuanageruch aus dessen Werkstatt wahrgenommen wurde. Darin fanden die Beamten eine Aufzuchtanlage für Marihuanapflanzen sowie weitere Betäubungsmittel und Waffen inklusive Munition. Darunter rund 15 Gramm Metamphetamin, Pistolen, eine Schrotflinte und diverse Messer. Die genaue Strafbarkeit der sichergestellten Messer wird derzeit noch geprüft. Der 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen übernommen. Der 38-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 15.01.2026, 11.05 Uhr