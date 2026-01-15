FORCHHEIM. Ungereimtheiten bei einem Zulassungsvorgang deckten am Mittwoch einen Fahrzeugdiebstahl auf.

Die Kfz-Zulassungsstelle Forchheim stellte am gestrigen Mittwoch gegen 13.30 Uhr Unstimmigkeiten in den Fahrzeugdokumenten fest. Ein 69-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit versuchte ein Wohnmobil auf sich umzumelden. Aufgrund der festgestellten Unstimmigkeiten auf den vorgelegten Dokumenten informierte die Zulassungsstelle die Polizei.

Fahnder der VPI Bamberg überprüften den Vorgang. Dabei stellten sie fest, dass das Wohnmobil im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025 im Raum Dortmund entwendet worden war. Der besonders schwere Fall des Diebstahls wurde zwischenzeitlich durch den Eigentümer angezeigt. Zudem stellten die Fahnder fest, dass es sich bei den vorgelegten Fahrzeugpapieren um gestohlene und nachträglich bedruckte Blankodokumente handelt. Am Fahrzeug waren außerdem gefälschte Kennzeichendubletten angebracht.

Die Fahnder stellten das Wohnmobil im Wert von rund 42.000 Euro, sowie weitere Beweismittel sicher. Das Wohnmobil ließen sie abschleppen. Der 69-Jährige steht nun im Fokus der weiteren Ermittlungen, die die Kriminalpolizei Bamberg übernommen hat.