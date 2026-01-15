BAMBERG. Am Mittwochabend versuchten zwei Männer, durch gezielte Ablenkung eines Kassierers an das Bargeld in der Kasse eines Verbrauchermarktes zu gelangen. Bereits am Vortag hatten sie dort mit derselben Masche Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 19.15 Uhr war der 28-jährige Algerier in dem Markt in der Pödeldorfer Straße und schob während des Bezahlvorgangs an der Kasse beiläufig seine Geldbörse vom Tresen des Kassenbereichs. Als sich der Kassierer bückte, um diese aufzuheben, nutzte der Mann den Moment und entnahm mehrere Geldscheine im Wert von zirka 600 Euro aus der geöffneten Kasse. Sein 32-jähriger russischer Komplize stand währenddessen im Eingangsbereich des Ladens Schmiere. Der Kassierer bemerkte den Diebstahl sofort und forderte die Herausgabe des Bargeldes.

Bereits am Vortag hatten die beiden Männer mit der gleichen Vorgehensweise 150 Euro in demselben Supermarkt erbeutet. Nach aktuellen Erkenntnissen werden sie zudem für weitere Diebstähle verantwortlich gemacht.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nun gegen die beiden Männer wegen des Verdachts des Trickdiebstahls.