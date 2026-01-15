NÜRNBERG. (38) Am Mittwochmittag (14.01.2026) griff ein zunächst Unbekannter einen Mann in der Nürnberger Innenstadt an, stieß diesen zu Boden und entwendete sein Mobiltelefon. Im Zuge eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen 42-jährigen Mann fest.



Gegen 11:50 Uhr trat ein zunächst Unbekannter im Bereich des U-Bahnhofs Plärrer an einen 39-jährigen Mann (iranisch) heran und verwickelte ihn in ein Gespräch. In der Folge griff der Unbekannte den 39-Jährigen an, stieß diesen zu Boden und entwendete sein Handy. Im Anschluss ergriff er die Flucht. Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Eine Zeugin, die den Vorfall beobachtet hatte, verständigte den Notruf der mittelfränkischen Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fahndeten umgehend nach dem Flüchtigen und stoppten diesen kurze Zeit später im Bereich der Ludwigstraße. Bei der Durchsuchung des 42-jährigen Griechen fanden die Polizisten das gestohlene Handy des 39-Jährigen auf, woraufhin sie den Tatverdächtigen vorläufig festnahmen.

Im Zuge weiterer Überprüfungen stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den 42-Jährigen ein Haftbefehl bestand.

Im weiteren Verlauf übernahm das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei die Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte unterdessen Spurensicherungsmaßnahmen durch. Der 42-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Raubes strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl