0068 – Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer ohne Versicherung

Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 12:30 Uhr den 32-jährigen Fahrer. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen einem Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Der Fahrer besitzt die kosovarische Staatsangehörigkeit.

0069 - Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Lechhausen - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 23-jähriger Autofahrer auf der Meraner Straße unter Drogeneinfluss unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte gegen 08:30 Uhr den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv und eine Blutentnahme wurde veranlasst.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Der Fahrer besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0070 - Polizei stellt Drogen und Waffen sicher

Kriegshaber - Am Dienstag (13.01.2026) wurden mehrere Insassen eines Autos in der Columbusstraße kontrolliert. Dabei wurden Cannabis und Waffen festgestellt.

Gegen 19:15 Uhr fielen die Männer in einem Auto auf einem Parkplatz einer Polizeistreife auf. Bei der Kontrolle wurde offenbar Cannabisgeruch wahrgenommen. Zudem versuchte einer der Insassen eine kleinere Verpackung zu verstecken.

Durch die Polizeibeamten konnte bei der Durchsuchung des Autos eine geringe Menge Cannabis sowie ein Schlagring und eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Für die Pistole konnte keine Erlaubnis vorgezeigt werden.

Die Polizei ermittelt u.a. nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und des Konsumcannabisgesetzes.

Der 15-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

0071 - Polizei ermittelt nach Unfall unter Alkoholeinfluss

Innenstadt - Am Dienstag (13.01.2026) war ein 72-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Perzheimstraße unterwegs.

Gegen 22:30 Uhr touchierte der 72-Jährige beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten die Alkoholisierung des Autofahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden zudem sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 72-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Der 72-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.