BAYREUTH. Mittwochvormittag durchsuchte die Kriminalpolizei Bayreuth mit Hilfe eines Unterstützungskommandos aus Würzburg und Hundeführern mehrere Wohnungen in Bayreuth. Dabei stießen die Beamten auf Diebesgut und verbotene Gegenstände.

Gegen 7.30 Uhr durchsuchten mehrere Polizeibeamte zeitgleich fünf Wohnungen in Bayreuth. Hintergrund ist ein seit mehreren Monaten laufendes Strafverfahren. Die Ermittlungen richten sich gegen sechs Männer, die im Verdacht stehen, schweren Bandendiebstahl begangen zu haben. Die Tatverdächtigen sollen dabei arbeitsteilig vorgegangen sein, um sich durch den Diebstahl von hochwertigen E-Bikes, Fahrrädern und anderen wertvollen elektronischen Geräten zu bereichern. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, wird jedoch auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Im Rahmen der heutigen Durchsuchungsmaßnahmen konnten mehrere E-Bikes, Fahrradteile, Fahrradmotoren sowie Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Bayreuth arbeitet nun daran, die Strukturen der Diebesbande aufzuklären und die sichergestellten Gegenstände den jeweiligen Geschädigten zuzuordnen. Die Beschuldigten, die zwischen 30 und 53 Jahre alt sind, stammen überwiegend aus Osteuropa. Vier von ihnen besitzen neben der deutschen auch die russische oder kasachische Staatsangehörigkeit.