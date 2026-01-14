DEGGENDORF. Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und einer Ermittlungsgruppe der Polizei führten in enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Landkreis Deggendorf zur Aufdeckung eines Systems zur gewerbsmäßigen Schleusung von Ausländern in einer Vielzahl von Fällen. Zwei Männer stehen im Verdacht vorwiegend Studenten aus Drittstaaten mit fiktiven, gegen Entgelt ausgestellten Wohnungsgeberbescheinigungen zum illegalen Aufenthalt verholfen zu haben. Heute (14.01.2026) erfolgte der Vollzug mehrerer richterlicher Durchsuchungsbeschlüsse sowie Vermögensarreste.

Im Sommer 2025 stellten sowohl das Bürgeramt der Stadt Deggendorf sowie das Ausländeramt des Landratsamtes Deggendorf fest, dass in jüngerer Vergangenheit eine auffällige Häufung von Wohnsitznahmen von Studenten aus Drittstaaten an verschiedenen Wohnobjekten im Stadtbereich Deggendorf zu beobachten sei. Aus Sicht der Behörden bestand hier für die jeweiligen Anschriften ein auffälliges Missverhältnis zwischen der Zahl gemeldeten Personen zur jeweils vorhandenen Wohnfläche. Der Verdacht von Scheinmietverhältnissen schien demnach gegeben, weshalb die Polizei Deggendorf informiert wurde.

Bei der Kriminalpolizeistation Deggendorf wurde mit Unterstützung der Polizeiinspektion Deggendorf eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf und in Zusammenarbeit mit der Stadt sowie dem Landkreis Deggendorf eine Vielzahl an Maßnahmen ergriff.

Die akribisch geführten Ermittlungen ergaben, dass Studenten aus Drittstatten zunächst legal zur Aufnahme eines Studienplatzes mit einem nationalen Visum einreisten. Das Visum berechtigt neben der Einreise in der Regel zu einem befristeten Aufenthalt von 6 - 12 Monaten. Um eine Verlängerung des Aufenthaltstitels zu erlangen, müssen die Studierenden einen gemeldeten Wohnsitz vorweisen.

Im Rahmen der Ermittlungen gerieten zwei Männer mit Wohnsitz in Deggendorf in den Fokus der Beamten. Ein 42-jähriger Tscheche sowie ein 64-jähriger Deutscher stehen im Verdacht, den Studenten wohl Hilfe geleistet zu haben, indem sie ihnen fiktive Wohnungsgeberbescheinigungen bzw. Mietverträge gegen Entgelt ausgestellt haben sollen, mit denen die Studenten ihren Aufenthalt illegal verlängern konnten. Damit erwirtschafteten die beiden Tatverdächtigen insgesamt einen niedrigen 6-stelligen Tatertrag.

Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen konnten knapp 400 tatverdächtige Studenten festgestellt werden, die derzeit im Verdacht stehen, sich durch unrichtige Angaben einen Aufenthaltstitel erschlichen zu haben.

Heute (14.01.2026) wurden unter Einbindung der Zentralen Einsatzdienste Straubing und Passau sowie der Krimnialpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben von der Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragte Durchsuchungsbeschlüsse für mehrere Immobilien der beiden Beschuldigten im Raum Deggendorf vollzogen. Dabei konnten ein niedriger 5-stelliger Bargeldbetrag sowie diverse Laptops, PCs und zahlreiche Speichermedien sichergestellt werden. Ebenso konnten Vermögensarreste in der Höhe eines niedrigen 6-stelligen Eurobetrages zur Abschöpfung potenzieller Taterträge vollzogen werden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurden die beiden Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Schleusens von Ausländern strafrechtlich verantworten.

Insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismitteln, v.a. der Speichermedien, wird in der Folge einiges an Zeit in Anspruch nehmen.

