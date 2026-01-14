AMBERG. Aktuell kommt es im Dienstbereich der PI Amberg vermehrt zu Anrufen von Callcenter-Betrügern. Es handelt sich dabei um Schockanrufe oder falsche Polizeibeamte. Die Polizeiinspektion Amberg warnt eindringlich vor solchen Anrufen. Legen Sie sofort auf!

Unbekannte Täter geben sich bei diesen Schockanrufen telefonisch als Angehörige, Polizeibeamte oder Staatsanwälte aus und täuschten schwere Unfälle oder Notlagen vor. Ziel dieser Anrufe ist es, die Betroffenen unter massiven psychologischen Druck zur Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.

Folgende Maschen werden durch die Betrüger gerade vermehrt eingesetzt:

Falsche Polizeibeamte:

Die Täter geben sich als Polizeibeamte aus und spielen vor, dass es in der Nachbarschaft zur Festnahme von Einbrechern kam, bei denen ein Zettel mit den Personalien der Betroffenen aufgefunden wurde. Um die Wertgegenstände der Betroffenen vor weiteren Einbrüchen zu schützen, sollen diese an die vermeintlichen Polizeibeamten übergeben werden.

Schockanruf:

Die Täter geben sich am Telefon zunächst als verzweifelte Angehörige der Betroffenen aus. Kurz darauf wird das Telefon an einen vermeintlichen Polizisten oder Staatsanwalt weitergereicht. Dieser erklärt, dass der Sohn oder die Tochter der Betroffenen einen Verkehrsunfall verursacht hat, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Um zu verhindern, dass der Angehörige in Haft geht, fordert der falsche Amtsträger eine Kaution von den Betroffenen.

Tipps der Polizei gegen Callcenter-Betrüger und falsche Polizisten: