INGOLSTADT. Im Laufe des 09.01.2026 kam es in der Nähe des Hauptbahnhofs in Ingolstadt zu einem versuchten Einbruch in ein Wohn- und Geschäftshaus. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Wie gestern bei der Polizei bekannt wurde, versuchte ein Unbekannter am vergangenen Freitag, über die Haustüre in das Anwesen Am Pulverl zu gelangen. Zur gleichen Zeit wurde die Scheibe des vor dem Haus stehenden Pkws eingeschlagen. Hierbei ist von einem Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch auszugehen. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.