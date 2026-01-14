GERMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 14.01.2026 - Am Dienstag, den 13.01.2026 wurde in Germering einer 85-jährigen Frau ihre Tasche mit Bargeld geraubt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Um ca. 15.00 Uhr hob die Seniorin Bargeld bei einer Bankfiliale an der Otto-Wagner-Straße in Germering ab. Anschließend machte sie sich mit ihrem Rollator auf den Nachhauseweg. In der Sonnenstraße rempelte sie ein bislang unbekannter Täter von hinten an und griff nach der am Rollator befestigten Tasche.

Obwohl die 85-Jährige versuchte, ihr Eigentum festzuhalten, gelang es dem Mann, die Tasche an sich zu bringen und mit ihr zu Fuß in Richtung Kleinfeldstraße zu flüchten.

Die Rentnerin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Es entstand ein Beuteschaden in Höhe von über 1 000 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, kurze dunkle Haare, kein Bart, südländisches Erscheinungsbild mit hellerer Haut, trug dunkle Bekleidung ohne Mütze

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 08141/612-0 zu melden.