HOFSTETTEN, LANDKREIS LANDSBERG AM LECH. Bislang unbekannte Täter brachen in den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (11.01.2026) in einen Fachhandel Am Büchele in Hofstetten ein und entwendeten mehrere Kettensägen der Marke Stihl und weitere Kleingerätschaften im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck verschafften sich drei bislang unbekannte Männer gegen 3 Uhr morgen gewaltsam über eine Glastüre auf der Westseite Zutritt in das Geschäft. Anschließend entwendeten sie mehrere Kleingeräte wie zum Beispiel Trennschleifer, Aggregate, Kettensägen und Akkus. Nachdem sie das Gebäude mit dem Diebesgut verlassen hatten, luden sie es in einen weißen Kleinwagen und flüchteten mit zwei weiteren dunklen Fahrzeugen in unbekannte Richtung.

Nach Sichtung der sichergestellten Aufzeichnungen des videoüberwachten Fachhandels können die bislang unbekannten Männer wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 175 bis 180 cm groß, trug einen Bart, er war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißem Reißverschluß, einer schwarzen Hose, hellen Schuhen

Männlich, ca. 170 cm bis 175 cm groß, er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Mütze. Auf den eingesehenen Videoaufzeichnungen hielt er seine Hand vor das Gesicht

Männlich, über 180 cm groß, er trug einen Vollbart und rote Handschuhe, er war bekleidet mit einer schwarzen Kapuzenjacke mit graufarbenen Ärmeln und einer schwarzen Hose.

Zeugen, die am betreffenden Tatmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, diese der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.