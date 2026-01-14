NEUMARKT ST. VEIT, LKR. MÜHLDORF AM INN. Am frühen Mittwochmorgen, 14. Januar 2026, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Neumarkt St. Veit ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden dabei zwei Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwoch (14. Januar 2026), gegen 0.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd eine Mitteilung über den Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Neumarkt St. Veit ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten bei ihrem Eintreffen eine starke Rauchentwicklung innerhalb des Objekts sowie einen Brand in der Küche fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und der Brand zügig gelöscht werden.

Beide Bewohner konnten das betroffene Haus selbstständig verlassen. Die 61-jährige Frau und ihr 72-jähriger Ehemann wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Bei beiden besteht der Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Mühldorf am Inn. Nach Einbindung des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein werden die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn fortgeführt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen derzeit nicht vor.