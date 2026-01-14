HAAG A.D. AMPER, Lkr. Freising

Am gestrigen Dienstag wurde eine 41-jährige Frau in Haag an der Amper an ihrer Haustüre mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit einer Beute von 500 Euro in bar.

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf und bittet um Zeugenhinweise.

Die 41-Jährige öffnete um kurz nach 17 Uhr auf Klopfen die Haustüre. Davor stand der bislang unbekannte Täter, der sofort Geld von ihr forderte und eine Waffe aus seinem Rucksack zog. Der Mann ging die Frau außerdem körperlich an und verletzte sie dabei leicht. Nachdem er 500 Euro Bargeld erbeuten konnte, flüchtete er fußläufig.

Der bisher unbekannte Täter kann von der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Circa 168 cm groß

Schlanke Statur

Südländisches Aussehen

Bart

Trug einen schwarzen Hoodie, eine schwarze Hose, schwarz-weiße Sneaker (vmtl. der Marke „Calvin Klein“)

Hatte einen grauen Rucksack bei sich.

Die Ermittler bitten Bürgerinnen und Bürger, die Hinweise zu dem bisher unbekannten Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, sich bei der Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.