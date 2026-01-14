LAUF A.D.PEGNITZ. (36) Am Dienstagabend (13.01.2026) griffen zwei bislang unbekannte Männer einen 43-jährigen Deutschen an der S-Bahn-Haltestelle in Lauf an und nötigten ihn zur Herausgabe seiner Zigaretten und seines Mobiltelefons. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Der 43-Jährige befand sich gegen 20:30 Uhr auf dem Fußweg von der S-Bahn-Haltestelle „Lauf West“ in Richtung Kärntner Straße. Dort sprachen ihn zwei ihm unbekannte Männer an und stellten sich ihm in den Weg. Sie forderten Zigaretten und sein Mobiltelefon. Da er dies verweigerte, schlugen die Unbekannten ihm ins Gesicht und traten, als er am Boden lag, mit den Füßen gegen seinen Kopf. Anschließend flüchteten die beiden Personen ohne Beute in Richtung S-Bahnhof.

Der 43-Jährige wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern blieb erfolglos.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Die Kriminalpolizei Schwabach ermittelt nun wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung. Die Beamten bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen gegen 20:30 Uhr im Bereich der S-Bahn verdächtige Personen aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 bei der Polizei zu melden.



