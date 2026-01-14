STETTEN. Am Mittwoch, den 14.01.2026, ereignete sich in den frühen Morgenstunden in Stetten der Brand eines Doppelhauses. Ein im Brandobjekt wohnhaftes Ehepaar wurde durch das Bellen ihrer Hunde geweckt. Sie entdeckten im Dach der benachbarten Haushälfte einen Brand und weckten umgehend die dortige Bewohnerin, sodass auch sie ins Freie gelangen konnte. Sowohl das Ehepaar als auch deren 47-jährige Nachbarin blieben unverletzt. Die alarmierten Feuerwehren trafen kurze Zeit später ein und begannen mit der Brandbekämpfung. Das Feuer konnte soweit unter Kontrolle gebracht werden, dass ein vollständiges Abbrennen des Gebäudes verhindert werden konnte. Dennoch sind beide Haushälften durch das Feuer und Löschwasser stark beschädigt und nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird aktuell auf ca. 400.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Am Einsatz waren die Feuerwehren aus Stetten, Mindelheim, Apfeltrach, Dirlewang, Ober- und Unterkammlach sowie der Rettungsdienst und das THW Memmingen beteiligt. Da die Stromleitungen zum Haus gekappt werden mussten, kam es bei mehreren benachbarten Gebäuden zu einem Stromausfall. Die Arbeiten der Elektrizitätswerke zur Wiederherstellung der Stromversorgung werden noch voraussichtlich bis zum Nachmittag dauern. Im Rahmen des Einsatzes kam es zudem zu Straßensperrungen. Beamte der PI Mindelheim und des KDD Memmingen übernahmen vor Ort die polizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden vom zuständigen Fachkommissariat der KPI Memmingen geführt. (KPI Memmingen)

