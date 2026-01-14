THANNHAUSEN. In der Nacht auf Montag teilte eine Zeugin mit, dass sie gerade beobachten konnte, wie vier Personen sich am Zaun des benachbarten Firmengeländes zu schaffen machten und sich Zutritt zum Gelände verschafften. Es wurden mehrere Polizeistreifen zum Tatort entsandt. Die Täter bemerkten die ersten eintreffenden Streifen und flüchteten. Hierbei könnte ein 25-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die drei weiteren Mittäter nicht gefasst werden. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der Zaun des Geländes an zwei Stellen und die Stromleitungen der Beleuchtung und Bewegungsmelder durchtrennt worden waren, sodass das gesamte Gelände nicht mehr beleuchtet war. Die Täter hatten schon mehrere Kupferkabelrollen zum Abtransport bereitgestellt. Die Höhe des Entwendungsschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der rumänische Tatverdächtige wurde am Montag beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (PI Krumbach)

