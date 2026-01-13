HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Weil er seine Lebensgefährtin am Montagabend, 12. Januar 2026, im Streit mit einem Messer schwer verletzt haben soll, wurde ein 54-jähriger Mann von der Polizei kurz nach der Tat festgenommen. Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am heutigen 13. Januar dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt und kam in Untersuchungshaft. Die polizeilichen Ermittlungen in dem Fall führt die Kriminalpolizeistation Miesbach.

Am Montagabend (12. Januar 2026) rief eine 50-jährige Frau gegen 21.30 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass sie Minuten zuvor im Streit von ihrem Lebensgefährten mit einem Messer angegriffen und verletzt worden sei. Neben mehreren Streifenwagenbesatzungen der Polizei Holzkirchen und umliegender Dienststellen, fuhr auch der Rettungsdienst eilig an den Einsatzort in Holzkirchen. In der gemeinsamen Wohnung des Paares wurde die 50-Jährige mit einer erheblichen Schnittverletzung im Kopfbereich angetroffen und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht bei der griechischen Staatsangehörigen aber zum Glück nicht.

Der mutmaßliche Täter (54), ebenfalls griechischer Staatsangehöriger, befand sich zu dieser Zeit nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung. Nach ihm wurde eine Fahndung eingeleitet. Der Mann konnte bereits gegen 23.00 Uhr im Ortsbereich von Holzkirchen angetroffen, widerstandslos festgenommen und dem Kriminaldauerdienst (KDD) übergeben werden. Am Tatort fanden aufwändige Spurensicherungsmaßnahmen statt.

Inzwischen ermittelt in dem Fall das für Kapitaldelikte zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den 54-Jährigen. Die Sachleitung hat dabei die Staatsanwaltschaft München II inne.

Der Beschuldigte wurde am heutigen 13. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Der Richter bestätigte den Antrag und erließ einen Haftbefehl. Der 54-Jährige wurde von den Ermittlern der Kripo unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Hintergründe und Motiv der Tat sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist von einer Beziehungstat auszugehen.